+7 (495) 225-37-88
+7 (495) 921-45-17
Адрес: г. Москва, ул. Верхние Поля, 28
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STAHL Crane Systems
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Главная
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О компании
Фотогаллерея
STAHL Crane Systems
Компания
Цель
Обязанности
По всему миру
Производство
История
Пресс-релизы
Вакансии
Продукты
Цепные тали
Таль цепная ST
Таль цепная STF
(Супер) низкая цепная таль STK
Двойная цепная таль STD
Таль цепная Big Bag STB
Индивидуальные решения
Взрывозащищенная цепная таль ST (Ex)
Канатные тали
Канатная таль SH
Канатная таль AS 7
Лебедка SHW 8
Взрывозащищенные канатные тали (Ex)
Канатная таль с двумя приводами (Twin Drive TDC)
Подъемники СПГ
Мостовые краны
Однобалочный опорный кран
Двухбалочный опорный кран
Однобалочный подвесной кран
Взрывозащищенный мостовой кран (Ex)
Консольный кран
Легкие крановые системы
Крановые комплекты (Kit)
Компоненты крана
Электрооборудование
Концевые балки
Колёсный блок
Приводы движения
Взрывозащищенные компоненты (Ex)
Взрывозащищенное оборудование (Ex)
Взрывозащищенная цепная таль (Ex)
Взрывозащищенная канатная таль (Ex)
Взрывозащищенный мостовой кран (Ex)
Подъемники для СПГ (Ex)
Взрывозащищенные крановые компоненты (Ex)
Компетентность
Взрывозащита
Секрет производства
Продукты Ex
Правовые основы
Технические основы
Обязанность и ответственность
Компетенция
Сжиженный природный газ (СПГ)
Инжиниринг
Интеллектуальные решения
Отраслевые решения
Нефтяная и газовая промышленность
Химическая промышленность
Энергетическая промышленность
Транспортная и логистики промышленность
Сталелитейная и бетонная промышленность
Бумажная промышленность
Автомобильная промышленность
Шельфовая зона
Общее производство
Международные проекты
Все из одних рук
Управление проектами
Проектное конструирование
Документация
Поддержка
Информация
Брошюры
Технические каталоги
Сервисное обслуживание клиентов
Центр запчастей
Партнёрский сервисный центр
Связаться с нами
Контакты
Онлайн запрос
Грузоподъемное оборудование
из Германии от официального дилера STAHL CraneSystems
Все вопросы по грузовому оборудованию “ПОД КЛЮЧ”
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Мы делаем грузоподъёмное оборудование с 1878 года
Российский бренд «КранШталь» является официальным представителем ведущего немецкого концерна STAHL CraneSystems – производителя подъемной техники и компонентов крана и является мировым специалистом взрывозащищенной крановой техники
Наши продукты
Цепные тали
Канатные тали
Мостовые краны
Взрывозащищённое
оборудование
Крановые комплекты
Взрывозащищённое
оборудование
Компоненты крана
Взрывозащищённое
оборудование
Взрывозащищённое
оборудование
Имя
Телефон
Оставить заявку
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Наши партнёры
Компания
О компании
Фотогаллерея
STAHL Crane Systems
История
Пресс-релизы
Вакансии
Menu
О компании
Фотогаллерея
STAHL Crane Systems
История
Пресс-релизы
Вакансии
Продукты
Цепные тали
Канатные тали
Мостовые краны
Крановые комплекты (Kit)
Компоненты крана
Взрывозащищенное оборудование (Ex)
Menu
Цепные тали
Канатные тали
Мостовые краны
Крановые комплекты (Kit)
Компоненты крана
Взрывозащищенное оборудование (Ex)
Компетентность
Взрывозащита
Сжиженный природный газ (СПГ)
Инжиниринг
Интеллектуальные решения
Отраслевые решения
Международные проекты
Menu
Взрывозащита
Сжиженный природный газ (СПГ)
Инжиниринг
Интеллектуальные решения
Отраслевые решения
Международные проекты
Поддержка
Информация
Сервисное обслуживание клиентов
Центр запчастей
Партнерский сервисный центр
Menu
Информация
Сервисное обслуживание клиентов
Центр запчастей
Партнерский сервисный центр
Контакты
+7 (495) 225-37-88
+7 (495) 921-45-17
Адрес: г. Москва, ул. Верхние Поля, 28
info@stahlkranes.ru
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