Грузоподъемное оборудование
из Германии от официального дилера STAHL CraneSystems

Все вопросы по грузовому оборудованию “ПОД КЛЮЧ”

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Мы делаем грузоподъёмное оборудование с 1878 года

Российский бренд «КранШталь» является официальным представителем ведущего немецкого концерна STAHL CraneSystems – производителя подъемной техники и компонентов крана и является мировым специалистом взрывозащищенной крановой техники

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Цепные тали
Канатные тали
Мостовые краны
Взрывозащищённое
оборудование
Крановые комплекты
Взрывозащищённое
оборудование
Компоненты крана
Взрывозащищённое
оборудование
Взрывозащищённое
оборудование
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